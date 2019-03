APA Medien-News - Quoten, Presserat

Wien (APA) - TV-Marktanteile im Februar

Die beiden TV-Hauptsender des ORF haben im Februar 2019 einen gemeinsamen Marktanteil von 32,7 Prozent erzielt (Zielgruppe ab zwölf Jahren), um ein Prozentpunkt unter dem Februar 2018. ORF eins blieb stabil (13,1 Prozent, plus 0,1 Prozent), ORF 2 verlor leicht auf 19,5 Prozent (20,7). Dies liege unter anderem an der Tiroler Landtagswahl im Vorjahr - und an den späten Ostern, weswegen Faschings-Publikumsrenner erst im März stattfinden, heißt es im ORF. ATV legte in der Gesamtzielgruppe um 0,5 Punkte auf 3,3 Prozent zu, bei der Zielgruppe 12 bis 49 betrug der Marktanteil 4,8 Prozent. Puls 4 kam auf 3,4 Prozent (plus 0,2 Punkte) bzw. auf fünf Prozent. Servus TV hatte in der Zielgruppe zwölf plus 2,5 Prozent (2,4 Prozent), bei den Zuschauern zwölf bis 49 2,1 Prozent.

Presserat rügt Salzburg-“Krone“

Der Presserat hat die Salzburger Ausgabe der „Kronen Zeitung“ für einen Kommentar verurteilt. Der im Juli 2018 erschienene Text setze Migration und Terror zueinander in Bezug, es werde „zumindest unterschwellig“ der Eindruck erweckt, dass alle afrikanischen Asylwerber gefährlich seien und „in gewisser Weise pauschal mit islamistischem Terrorismus in Verbindung“ stünden. Wiewohl bei Kommentaren die Meinungsfreiheit besonders weit gehe, sei dies eine verzerrte und irreführende Darstellung und daher ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot im Ehrenkodex für die Österreichische Presse.