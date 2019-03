EU-Kommissarin erneut zur Entschärfung des Handelsstreits in den USA

Brüssel (APA/dpa) - Vor dem Hintergrund möglicher US-Strafzölle auf europäische Autos sucht EU-Kommissarin Cecilia Malmström nächste Woche in Washington eine Annäherung im Handelsstreit. Thema sei die Umsetzung des Plans von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, teilte die Kommission am Freitag mit.

Juncker und Trump hatten im Juli vereinbart, am Abbau von Industriezöllen und anderen Handelshemmnissen zu arbeiten. Während Gespräche laufen, sollen dieser Abmachung zufolge keine neue Zölle verhängt werden. Malmström hatte trotzdem im Dezember gesagt, niemand wisse, ob Trump nicht vielleicht doch Autozölle verhängen werde.

Das US-Handelsministerium hatte Trump jüngst eine Einschätzung dazu vorgelegt, ob der Import von Autos und Zulieferteilen die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigt. Nach den Worten der deutschen Kanzlerin Angela Merkel ist das Ministerium offensichtlich tatsächlich zu diesem Schluss gekommen. Merkel nannte das erschreckend.

Malmström will die möglichen Konsequenzen der US-Einschätzung nach Kommissionsangaben in Washington ansprechen. Darüber hinaus werde man die EU-Bedenken gegen die bereits verhängten US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium verdeutlichen. Malmström will am Mittwoch den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen. Der Generalsekretär der EU-Kommission, Martin Selmayr, spricht dann am Donnerstag mit Wirtschaftsberater Larry Kudlow.