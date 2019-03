International gesuchter algerischer Terrorist in Italien gefasst

Rom (APA) - Die italienische Polizei hat in Acerra bei Neapel einen international gesuchten Algerier festgenommen, dem fundamentalistischer Terrorismus vorgeworfen ist. Der 45-Jährige war seit 2014 wegen terroristischer Aktivitäten von den Justizbehörden seines Landes gesucht worden, teilte das italienische Innenministerium in Rom am Freitag mit.

Der mutmaßliche Terrorist hatte Algerien 2014 verlassen und hatte sich IS-Kämpfern in Syrien angeschlossen. Er wurde in einem verlassenen Haus am Land in Acerra festgenommen.

Italiens Anti-Terrorbehörden warnen vor der Gefahr, dass IS-Kämpfer die „Kanäle der illegalen Migration“ zur Rückkehr nach Europa nutzen könnten, geht aus einem Bericht der italienischen Geheimdienste hervor, der jährlich dem Parlament in Rom vorgelegt wird und am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Insgesamt gibt es laut den Anti-Terrorbehörden in Italien 138 Personen - italienische und ausländische Staatsbürger - mit Verbindungen zum IS. Problematisch sei auch die Radikalisierung islamischer Häftlinge in den italienischen Gefängnissen.