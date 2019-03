Karneval in Rio - Feuerwehr sucht in Sambatempel nach Mängeln

Rio de Janeiro (APA/dpa) - Zittern um den Karneval in Rio: Wenige Stunden vor Beginn der weltberühmten Paraden in der Stadt am Zuckerhut hat die Feuerwehr mit einer Inspektion des Sambatempels Sambodromo begonnen, berichtete das Nachrichtenportal G1. Die Untersuchung Freitagfrüh (Ortszeit) hatte ein Gericht am Donnerstag angeordnet. Nur wenn die Feuerwehr keine Bedenken habe, könne am Abend der Startschuss fallen, hieß es.

Die Experten hätten dabei vor allem den Brandschutz und die Elektrik im Blick. Der Zeitung „O Globo“ zufolge fehlt es unter anderem an Feuerlöschern und Blitzableitern.

Auf den Tribünen entlang der 700 Meter langen Parade-Straße haben etwa 70.000 Besucher Platz. Vier Abende lang wollen dort fast 30 Sambaschulen mit Tausenden Mitgliedern ihr Können zeigen. Die besten dieser Schulen präsentieren sich am Sonntag und Montag. Mitte kommender Woche wird eine Jury die sechs Schulen küren, die mit ihrem Können und der Kostümpracht dieses Jahr am meisten überzeugten.

Offiziell gilt der Karneval in Rio mit der Schlüsselübergabe des Bürgermeisters an König Momo und die Narren um 13.00 Uhr Ortszeit (17.00 MEZ) als eröffnet. Viele Samba- und Tanzgruppen, die sogenannten Blocos, sind schon seit Tagen auf den Straßen unterwegs. Auch in anderen Städten wie Sao Paulo und Salvador nähert sich der Karneval mit Umzügen seiner heißen Phase, die an diesem Wochenende beginnt.