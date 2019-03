Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im Februar gesunken

Wien - In Österreich sind in diesem Februar deutlich weniger Menschen ohne Arbeit gewesen als im Februar des Vorjahres. Ende Februar gab es fast 8 Prozent weniger Arbeitslose als vor einem Jahr. Vor allem am Bau fanden viele Menschen einen Job. Bei Menschen mit Universitäts-Abschluss und bei älteren Menschen gab es aber kaum weniger Arbeitslose. Bei Menschen mit Behinderung ist die Arbeitslosigkeit leicht gestiegen.

Im Februar gab es in Österreich weniger Arbeitslose

Wien - In Österreich sind heuer im Februar weniger Menschen ohne Arbeit gewesen als im Februar 2018. Vor allem am Bau fanden viele Menschen wieder eine Arbeit. Menschen mit Universitäts-Abschluss und ältere Menschen fanden aber nicht so leicht eine Arbeit. Und bei Menschen mit Behinderung gab es sogar mehr Arbeitslose.

Der heißeste jemals gemessene Sommer in Australien ist vorbei

Canberra - In Australien ist gerade der heißeste Sommer vorbei, der jemals dort gemessen wurde. Australien liegt auf der südlichen Hälfte der Erde. Dort sind die Jahreszeiten umgekehrt als bei uns auf der nördlichen Hälfte der Erde. Der Sommer ist in Australien immer von Anfang Dezember bis Ende Februar. Außerdem war es sehr trocken in diesem Sommer. Nur in dem australischen Bundesstaat Queensland gab es eine Ausnahme. Dort hatte es Ende Jänner und Anfang Februar so stark geregnet, dass es zu starken Überschwemmungen kam.

Der Sommer in Australien war so heiß wie noch nie

Canberra - Australien liegt auf der südlichen Hälfte von der Erde. Dort sind die Jahreszeiten umgekehrt wie bei uns auf der nördlichen Hälfte. Der australische Sommer dauert immer von Anfang Dezember bis Ende Februar. Der heurige Sommer war der heißeste Sommer seit man die Temperatur misst. Zusätzlich war es in diesem Sommer auch sehr trocken in Australien. Nur in einer australischen Region war das anders. Dort regnete es Ende Jänner und Anfang Februar extrem stark. Dadurch gab es dort Überschwemmungen.

Viele prominente Menschen feierten beim Wiener Opernball

Wien - Am Donnerstag am Abend hat in Wien der weltberühmte Opernball stattgefunden. Die bekannte Opernsängerin Anna Netrebko sang bei der Eröffnung des Balls. Viele prominente Menschen aus Politik und Gesellschaft feierten und tanzten in der Wiener Staatsoper. Der Opernball fand heuer zum 63. Mal statt. Auch der bekannte Wiener Geschäftsmann Richard Lugner war wieder dabei. Lugner lädt jedes Jahr eine berühmte Person zum Ball ein. Dieses Jahr war es das ehemalige Model Elle Macpherson. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz waren auf dem Opernball.

Beim Wiener Opernball feierten viele berühmte Menschen

Wien - Der Wiener Opernball ist der berühmteste Ball in Österreich. Ein Ball ist ein großes Fest, auf dem auch viel getanzt wird. Der Opernball fand am Donnerstag in Wien statt. Die Opern-Sängerin Anna Netrebko sang bei der Eröffnung von dem Ball. Auch der Baumeister Richard Lugner war wieder auf dem Ball. Er brachte das ehemalige Model Elle Macpherson als Gast mit. Bundespräsident Alexander Van der Bellen besuchte auch den Opernball.

Aufregung um Doping-Video von Festnahme bei nordischer Ski-WM

Wien/Seefeld - Bei der nordischen Ski-WM in Tirol sind in dieser Woche zwei österreichische Ski-Langläufer festgenommen worden. Sie sollen ihre Leistung durch Doping verbessert haben. Bei der Festnahme von einem Sportler ist außerdem ein Video entstanden. In dem Video sieht man den Ski-Langläufer Max Hauke beim Doping. Ein Polizist soll das Video dann an Medien weitergegeben haben. Das ist aber verboten. Jetzt wird überlegt, welche Strafe der Polizist bekommen soll. An dem Doping-Fall darf er jedenfalls nicht mehr arbeiten.

Erklärung: Doping

Einige Mittel und Medikamente machen den Körper stärker. Man kann dann mehr leisten. Zum Beispiel länger oder schneller laufen oder mehr Gewicht heben. Diese Mittel sind im Sport verboten. In einem Wettkampf ist es unfair, solche Stoffe zu nehmen. Wenn man es trotzdem macht, nennt man das Doping. Für Doping gibt es im Sport hohe Strafen und lange Sperren.

Große Aufregung um ein Video zum Doping bei der nordischen Schi-WM

Wien/Seefeld - In Tirol findet derzeit die nordische Schi-WM statt. Dabei hat es schon sehr große Aufregung gegeben. Am Mittwoch verhaftete die Polizei mehrere Sportler. Sie sollen Doping betrieben haben. Das ist aber verboten. Von der Verhaftung von einem Sportler gibt es ein Video. In dem Video sieht man den Sportler direkt beim Doping. Das Video war im Internet zu sehen. Ein Polizist soll das Video weitergegeben haben. Das ist aber verboten. Deshalb wird jetzt überlegt, wie der Polizist bestraft werden soll.

Erklärung: Doping

Manche Mittel und Medikamente machen den Körper stärker. Man kann dann mehr leisten. Zum Beispiel schneller laufen oder mehr Gewicht tragen. Diese Mittel sind im Sport verboten. In einem Wettkampf ist es unfair, solche Mittel zu nehmen. Wenn man es trotzdem macht, nennt man das Doping. Für Doping gibt es im Sport hohe Strafen und lange Sperren.

