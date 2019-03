Ski alpin: Weltcup-Comeback von Hütter in Sotschi-Super-Gs

Rosa Khutor (APA) - Cornelia Hütter wird am Wochenende in den Super-G-Rennen in Sotschi ihr Comeback im alpinen Ski-Weltcup geben. Die 26-jährige Steirerin hatte sich unmittelbar vor den Weltmeisterschaften bei einem Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen u.a. einen Innenbandeinriss im rechten Knie zugezogen und deswegen einen Monat pausieren müssen.

Der Österreichische Skiverband hat am Freitag folgende elf Damen für die Weltcup-Super-G-Rennen am Samstag und Sonntag (Start jeweils 8.30 MEZ/live ORF eins) in Sotschi nominiert: Christina Ager, Nadine Fest, Ricarda Haaser, Cornelia Hütter, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner, Ariane Rädler, Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Tamara Tippler, Stephanie Venier.