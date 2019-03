Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis gibt jüngste Gewinne wieder ab

Wien (APA) - Der US-Ölpreis ist am Freitag im späten europäischen Handel abgesackt. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 56,38 Dollar und damit um 1,47 Prozent weniger als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 65,20 Dollar gehandelt. Damit gibt der Brentpreis seine Gewinne von heute wie auch vom Vortag vollständig ab.

Während Stimmungsdaten zur chinesische Industrie in der Früh dem Ölpreis noch Auftrieb verliehen, dürften enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA am Nachmittag die Stimmung der Anleger gedämpft haben. Die US-Industrie verlor im Februar überraschend kräftig an Fahrt. Auch die Stimmung der US-Verbraucher hellte sich im Februar schwächer als erwartet auf.

Außerdem hatte zuvor die Nachricht eines sich weiter einengenden Ölangebots für Rückenwind gesorgt. Vor allem Saudi-Arabien habe seine Fördermenge weiter reduziert, schreibt Commerzbank-Experte Eugen Weinberg. Hinzu kamen beträchtliche Produktionsrückgänge in Iran und Venezuela, die jeweils nicht dem Kürzungsabkommen angehören. In beiden Ländern würden sich die US-Sanktionen bemerkbar machen, so Weinberg weiter.

Dem Goldpreis droht die Luft auszugehen. Nachdem der Anstieg über 1.350 Dollar in der vergangenen Woche gescheitert war, nähert sich der Goldpreis am Freitag der psychologisch wichtigen Marke von 1.300 Dollar. Eine bessere Stimmung an den Aktienmärkten dürfte belastet haben. Zuletzt lag der Goldpreis in London bei 1.306,63 Dollar je Feinunze (31,10 Gramm), nach 1.314,17 Dollar zum Schlusskurs am Donnerstag.

Liste ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 65,20 66,31 -1,67 WTI 56,38 57,22 -1,47 OPEC-Daily 65,28 64,97 +0,48 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.306,63 1.314,17 -0,57 Silber 15,39 15,61 -1,41 Platin 864,50 871,06 -0,75 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 118,00 118,25 -0,21 Kakao 2.238,00 2.238,00 +0,00 Zucker 344,10 348,00 -1,12 Mais 158,75 164,25 -3,35 Sojabohnen 900,00 897,50 +0,28 Weizen 185,75 188,00 -1,20 ~