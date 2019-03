Prager Börse schließt etwas fester, PX gewinnt 0,38 Prozent

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Freitag ewtas fester den Handel beendet. Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,38 Prozent auf 1.075,74 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,49 (Vortag: 0,80) Mrd. tschechischen Kronen.

Zum Wochenausklang schloss sich der tschechische Aktienmarkt einer positiven internationalen Börsenstimmung an. Vor allem eine Stimmungsaufhellung in der chinesischen Industrie wurde unterstützend aufgenommen.

Unter den Schwergewichten in Prag stand erneut die Erste Group im Fokus. Bereits am Vortag waren die Titel der österreichischen Bank in Reaktion auf einen Rekordgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr um fast fünf Prozent nach oben gesprungen. Am Berichtstag konnten sich die Aktionäre über ein weiteres Kursplus von 0,5 Prozent freuen.

Die Papiere der Branchenkollegen Moneta Money Bank (minus 0,5 Prozent) und Komercni Banka (prozentuell unverändert) zeigten sich gebremst. Im Energiebereich schlossen CEZ mit einem moderaten Minus von 0,1 Prozent.

