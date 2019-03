Golf: Wiesberger und Schwab im Oman wegen Sandsturms nicht im Einsatz

Maskat (APA) - Österreichs Top-Golfer Bernd Wiesberger und Matthias Schwab sind am Freitag bei den Oman Open in Maskat wetterbedingt nicht im Einsatz gewesen. Sie werden am Samstag nun um 5.10 bzw. 6.00 Uhr MEZ zu ihrer zweiten Runde des European-Tour-Turniers abschlagen. Grund für den Abbruch des Freitag-Programms bereits am späten Vormittag war ein Sandsturm.