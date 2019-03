Fußball: Spaniens La Liga schafft ungeliebte Montagsspiele ab

Madrid (APA/dpa) - In der spanischen Fußball-Liga werden ab der nächsten Saison keine Montagsspiele mehr ausgetragen. „Das Geschäft ist wichtig, aber die Fans sind noch wichtiger“, schrieb der Präsident des Fußballverbandes (RFEF), Luis Rubiales, am Freitag auf Twitter. Ab der Spielzeit 2019/2020 werde es in La Liga samstags und sonntags Partien geben, so Rubiales.

Wegen der Freitagsspiele sei noch keine Entscheidung gefallen, er hoffe auf eine Einigung, mit der alle zufrieden sein könnten, hieß es weiter. In Spanien gab es zuletzt immer wieder Unmut über die ungeliebten Montagsspiele. Eine offizielle Mitteilung des Verbandes steht noch aus.