Europas Leitbörsen schließen überwiegend in Gewinnzone

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Freitag überwiegend fester aus dem Handel gegangen. Unterstützt haben die Aktienmärkte bis zum Schluss aufhellende Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie. Dagegen waren Konjunkturdaten diesseits des Atlantiks in den Hintergrund getreten.

Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,42 Prozent auf 3.312,10 Zähler. Aufschläge von 0,47 Prozent verbuchte indes der CAC-40, der bei 5.265,19 Stellen aus dem Handel und damit ins Wochenende ging.

Der vom chinesischen Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Index für das verarbeitende Gewerbe sei überraschend deutlich auf knapp unter 50 Punkte gestiegen, war vor Börseneröffnung in Europa bekannt geworden. Experten hatten mit einem schwächeren Ergebnis gerechnet. Anleger gingen daraufhin mit Selbstbewusstsein in die heutige Börsensitzung.

Bei Betrachtung der Einzelwerte verbuchten in Mailand die Aktien des Luxusmodekonzerns Moncler klare Aufschläge von 11,1 Prozent. Der Konzern hatte mit seinen Jahreszahlen sowohl Anleger als auch Wertpapierexperten positiv überrascht. Im Fahrtwasser von Moncler drängten sich auch die Wertpapiere der Branchenkollegen Kering (plus 3,2 Prozent) und LVMH (plus 1,5 Prozent).

In London stiegen die Aktien des Werbekonzerns WPP um klare 4,9 Prozent an die Spitze des „Footsie“, wohl weil der gemeldete Gewinnrückgang des Konzerns nicht zu drastisch ausgefallen war, wie Analysten vorab erwartet hatten.

Ebenfalls im Plus mit 4,2 Prozent gingen Anteilsscheine der Londoner Börse aus dem Handel. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern die Einnahmen um 9 Prozent auf 2,14 Mrd. Pfund gesteigert, der Betriebsgewinn legte um 15 Prozent auf 931 Mio. Pfund zu.

Die Aktie der Air France-KLM stieg indes um 5,4 Prozent. Nach Frankreichs Ärger über den überraschenden Einstieg der Niederlande bei der Fluglinie wollen die beiden Länder ihre gemeinsame Zusammenarbeit bis Ende Juni ausloten.

Es werde eine entsprechende Arbeitsgruppe eingesetzt, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung nach einem Treffen von Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire und dem niederländischen Minister Wopke Hoekstra. Am Ende müsse ein „faires und ausgewogenes“ Ergebnis für alle Beteiligten stehen.

