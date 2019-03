Van der Bellen empfing litauische Amtskollegin

Wien (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag seine litauische Amtskollegin Dalia Grybauskaite in der Präsidentschaftskanzlei empfangen. Nach dem Gespräch bedankte sich Van der Bellen via Twitter bei der ehemaligen EU-Kommissarin für ihre Unterstützung seiner Klimainitiative im Vorfeld der jüngsten Klimakonferenz COP24 in Katowice in Polen.

„Präsidentin Grybauskaite und ich haben vereinbart, in Sachen Kampf gegen den #Klimawandel weiter eng zu kooperieren. #Litauen liegt in internationalen #Klimaschutz-Rankings stets sehr weit vorne. Das Land baut die Nutzung erneuerbarer Energien konsequent aus“, schrieb der Bundespräsident im Kurznachrichtendienst.

Grybauskaite wurde 2009 zur ersten Präsidentin ihres Landes gewählt und 2014 für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Von 2004 bis 2009 war sie EU-Haushaltskommissarin.