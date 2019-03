Mindestens 19 Tote bei Angriff der Al-Shabaab-Miliz in Mogadischu

Mogadischu (APA/AFP) - Bei einem Angriff der islamistischen Al-Shabaab-Miliz in Somalia sind mindestens 19 Menschen getötet worden. Mindestens 112 weitere Menschen wurden nach Angaben der Rettungskräfte vom Freitag bei dem Selbstmordanschlag und dem anschließenden stundenlangen Feuergefecht in der Hauptstadt Mogadischu verletzt. Die USA teilten indes mit, diese Woche mehrere Dutzend Al-Shabaab-Kämpfer getötet zu haben.

Zunächst hatte sich am Donnerstagabend ein Al-Shabaab-Kämpfer mit einer Autobombe vor einem großen Hotel in die Luft gesprengt. Anschließend verschanzte sich ein Kommando islamistischer Kämpfer in einem an das „Maka Al-Mukarama“-Hotel angrenzenden Restaurant und lieferte sich stundenlange Schusswechsel mit den Sicherheitskräften. Nach fast 22 Stunden verkündeten die Behörden am Abend, der „letzte terroristische Angreifer“ sei getötet worden.

Die Al-Shabaab-Miliz bekannte sich zu dem Angriff und erklärte, er habe sich gegen Regierungsvertreter gerichtet, die in dem Hotel untergebracht seien.

Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen nach dem Autobombenanschlag. Durch die Wucht der Explosion wurden Autos durch die Luft geschleudert und brannten anschließend aus. „Die ganze Gegend stand in Flammen“, beschrieb ein Zeuge den Angriff.

Somalia war nach dem Sturz des Machthabers Siad Barre im Jahr 1991 im Bürgerkrieg versunken. Die islamistische Al-Shabaab-Miliz kontrollierte über Jahre weite Teile des Landes am Horn von Afrika und verübt noch immer regelmäßig schwere Anschläge, vor allem in der Hauptstadt Mogadischu.

Ziel der mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündeten Miliz ist der Sturz der von der internationalen Gemeinschaft und einer 20.000 Mann umfassenden Truppe der Afrikanischen Union unterstützten somalischen Regierung.

Wie das US-Afrikakommando (Africom) am Freitag in Washington mitteilte, wurden am Donnerstag bei einem Luftangriff nördlich von Mogadischu in der Provinz Hiran 26 Al-Shabaab-Kämpfer getötet. Bei zwei weiteren US-Angriffen am vergangenen Sonntag und Montag seien 35 beziehungsweise 20 Islamisten getötet worden.

Im Jänner hatten die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben als Antwort auf eine Attacke der Al-Shabaab-Miliz gegen die somalische Armee 52 islamistische Kämpfer getötet.