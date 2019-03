Alkolenker landete in OÖ mit Auto in Wiese

Braunau am Inn (APA) - Erheblich alkoholisiert hat ein 28-Jähriger laut Polizei seinen Wagen am Freitagnachmittag im Bezirk Braunau über eine Böschung gesteuert. Der Pkw mit der gleichaltrigen Freundin des Deutschen am Beifahrersitz blieb auf dem Dach in einer Wiese liegen. Die Frau kam verletzt ins Spital. Der Lenker musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben.

Unfallschauplatz war eine Landesstraße bei Oberfranking. An einer Kreuzung verlor der Mann beim Linksabbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Alkomattest ergab einen Wert von 1,42 Promille, berichtete die Landespolizeidirektion.