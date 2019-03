Frankfurt am Main/Wien (APA) - Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Freitag überwiegend höher geschlossen. Die größte Kursbewegung unter den Austro-Werten verzeichneten Fabasoft mit plus 3,13 Prozent auf 16,50 Euro. Hier könnte eine positiveren Analystenmeinung beflügelt haben.

Die Experten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Softwareunternehmens Fabasoft von 17,60 auf 19,00 Euro angehoben und die Anlageempfehlung „Buy“ bestätigt. Die Änderung erfolgte in Reaktion auf die kürzlich von Fabasoft vorgelegten Drittquartalszahlen, die weit über den Erwartungen der Analysten lagen.

~ Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 5,20 0,04 0,78 5,16 961 Fabasoft 16,50 0,50 3,13 16,00 38.517 S&T 21,78 0,60 2,83 21,18 124.177 Sanochemia 1,73 -0,01 -0,57 1,74 13.520 ~

