Radsport: EM-Dritter Matzner bei Bahn-WM in Pruszkow Punkterennen-15.

Pruszkow (APA) - Der Österreicher Stefan Matzner hat am Freitag bei den Weltmeisterschaften der Bahnradsportler in Pruszkow in Polen im Punkterennen Rang 15 belegt. Die Medaillen gingen an den Niederländer Jan Willem van Schip, den Spanier Sebastian Mora Vedri und den Iren Mark Downey. Im August in Glasgow hatte Matzner EM-Bronze im Punkterennen geholt, im WM-Scratch war der Wiener am Donnerstag 20. geworden.