Taliban töten über 20 Soldaten auf Militärstützpunkt in Afghanistan

Kabul (APA/AFP) - Bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt im Südwesten Afghanistans haben islamistische Taliban-Kämpfer am Freitag mindestens 23 afghanische Soldaten getötet. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kabul gab die Zahl der verletzten Soldaten zudem mit 15 und die der getöteten Taliban mit 20 an.

Die Militärbasis Shorab in der Provinz Helmand gehört zu den größten des Landes und wird vom afghanischen und US-Militär gemeinsam genutzt. Nach Angaben der Provinzregierung drangen mindestens sieben Selbstmordattentäter auf das Militärgelände vor und sprengten sich dort in die Luft. Ein Vertreter der US-Streitkräfte in Afghanistan sagte der Nachrichtenagentur AFP, kein US-Soldat sei getötet oder verletzt worden.

Die Taliban kontrollieren mehr als die Hälfte der Bezirke in Helmand und liefern sich dort regelmäßig Kämpfe mit Sicherheitskräften der afghanischen Regierung. Wegen starken Schneefalls in weiten Teilen des Landes waren die Kämpfe zuletzt jedoch abgeflaut.

Vertreter der USA und der Taliban hatten in Katar Friedensgespräche für das Bürgerkriegsland geführt. Die derzeit unterbrochenen Verhandlungen sollen am Wochenende fortgesetzt werden.