Fußball: 7. Saisontreffer von Gorgon bei 2:0-Heimsieg von Rijeka

Rijeka (APA) - Alexander Gorgon hat sich am Freitag zum siebenten Mal in der laufenden Saison in der kroatischen Fußball-Meisterschaft in die Schützenliste eingetragen. Der 30-jährige Offensivspieler erzielte beim 2:0-Heimsieg von HNK Rijeka gegen NK Istra 1961 in der 43. Minute den ersten Treffer. In der 51. Minute musste der Ex-Austrianer, der in den jüngsten beiden Spielen dreimal traf, verletzt vom Feld.

Gorgon hält nun nach 25 Pflichtspielen (21 in der Liga) bei insgesamt neun Toren. Rijeka liegt nach 23 Spielen auf Rang zwei. Der Vizemeistertitel wird das Maximum bleiben, hat doch Leader Dinamo Zagreb bereits 13 Punkte Vorsprung und auch noch eine Partie weniger ausgetragen. Bei Istra spielte der Ex-Admiraner Markus Pavic durch.