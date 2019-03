New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Freitag befestigt geschlossen. Die durch starke Konjunkturdaten aus China ausgelösten deutlichen Gewinne an der Wall Street wurden im Verlauf etwas eingegrenzt, nachdem enttäuschende US-Konjunkturzahlen publiziert worden waren.

Der Dow Jones Industrial Index stieg um 110,32 Punkte oder 0,43 Prozent auf 26.026,32 Einheiten. Im Zweimonatszeitraum Jänner und Februar hatte der S&P laut Finanzinformationsdienst CNBC den besten Jahresauftakt seit dem Jahr 1991 absolviert. Der S&P-500 Index legte um 19,20 Punkte oder 0,69 Prozent auf 2.803,69 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index erhöhte sich um 62,82 Einheiten oder 0,83 Prozent auf 7.595,35 Zähler.

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Februar überraschend deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel auf den niedrigsten Stand seit November 2016. Zudem hat sich auch die Stimmung der US-Verbraucher im Februar schwächer als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg nicht so stark wie von Volkswirten erwartet.

Unternehmensseitig sprangen die Wertpapiere des Einzelhändlers Gap um mehr als 16 Prozent nach oben, nachdem die Modekette angekündigt hatte, den Konzern drastisch umzustellen. Die Marke Old Navy solle ausgegliedert und als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden.

Die Aktien von Foot Locker stiegen als Reaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen des Sportwarenhändlers um sechs Prozent. Am Markt wurde vor allem die Profitabilität gelobt, denn das bereinigte Ergebnis je Aktie hatte im Schlussviertel 2018 die durchschnittliche Analystenschätzung übertroffen.

eBay stiegen indes um 0,5 Prozent. Auf Drängen des Großaktionärs Elliott soll das Unternehmen seine Struktur prüfen. Dabei gehe es unter anderem um die Online-Ticketbörse Stubhub und das Kleinanzeigengeschäft, gab der US-Marktplatz bekannt.

Marriott International gaben 0,7 Prozent ab. Die weltweit größte Hotelkette enttäuschte die Märkte mit ihrem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben angesichts eines schwachen Nordamerika-Geschäfts nur einen Gewinn je Aktie von 5,87 Dollar bis 6,10 Dollar. Analysten hatten bisher mit einem Überschuss von 6,32 Dollar je Anteilsschein kalkuliert.

Für Tesla ging es zu Wochenschluss um satte 7,8 Prozent bergab. Tesla werde seine Elektroautos künftig nur noch über das Internet verkaufen, gab er bekannt. Das solle helfen, die Preise zu senken, sagte Firmenchef Elon Musk. Musk sagte zudem dass Tesla nicht mit einem Gewinn im ersten Quartal rechne, aber im zweiten Vierteljahr in die schwarzen Zahlen zurückkehren wolle.

