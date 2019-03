Ski Freestyle: US-Amerikanerin Logan wegen Dopings 6 Monate gesperrt

Los Angeles (APA) - Die 26-jährige US-Amerikanerin Devin Logan ist am Freitag von der US-Anti-Doping-Agentur (USADA) wegen einer positiven Dopingprobe für sechs Monate gesperrt worden. Die Olympia-Zweite im Slopestyle von 2014 in Sotschi war im Dezember in Copper Mountain positiv auf die in Marihuana enthaltene Substanz THC (Tetrahydrocannabinol) getestet worden.