Life Ball-Kartenvorverkauf beginnt am Montag

Wien (APA) - Am 8. Juni lädt der Life Ball 2019 zu einer Reise über den Regenbogen. Der Kartenvorverkauf für das Spektakel am Wiener Rathausplatz beginnt an diesem Montag (ab 10.00 Uhr via oeticket), teilten die Veranstalter mit.

Für das unter dem Motto „United in Diversity. Walking on the yellow brick road towards an end to Aids“ und im Zeichen des Zirkusses stehende Event gibt es beim allgemeinen Vorverkauf wieder zwei Kategorien von Karten: Das Regular Ticket um 180 Euro ist für Besucher gedacht, die klassisch elegant am Life Ball teilhaben möchten. Das 90 Euro teure Style Ticket wendet sich an Gäste, deren Bemühungen um ein kreatives Styling mit einem vergünstigten Preis belohnt werden.

Das diesjährige Life Ball-Thema bezieht sich auf Träume und Illusionen, die verzaubern, und Menschen, die andere zum Staunen bringen: Clowns, Akrobaten, Magier, Jongleure, Schlangentänzerinnen, Fakire, Gewichtheber. 2019 wird zudem das 50-jährige Jubiläum des Christopher Street Days begangen, und nach 18 Jahren kommt die EuroPride wieder nach Wien und wird am Wochenende nach dem Life Ball stattfinden.

(S E R V I C E - Tickets sind in folgenden Kategorien erhältlich: Style Ticket 90 Euro, Regular Ticket 180 Euro, Festsaal Lounge 550 Euro, Galerie Ticket 990 Euro, für Life+ Solidarity Gala kostet das Ticket 2.500 Euro. Karten sind über oeticket erhältlich. Weitere Infos auf https://lifeplus.org/tickets/ )