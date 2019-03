Bolsonaros erste Staatsbesuche in den USA, Chile und Israel geplant

Brasilia (APA/AFP) - Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro reist in diesem Monat zu Antrittsbesuchen in die USA, nach Chile und Israel. Der rechtspopulistische Politiker werde zuerst von 18. bis 22. März in die Vereinigten Staaten reisen, sagte der brasilianische Außenminister Ernesto Araujo nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Agencia Brasil vom Freitag. Am 23. März reise Bolsonaro nach Chile.

Für Ende März sei dann die Visite in Israel vorgesehen, sagte Araujo. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums reist Bolsonaro vom 31. März bis zum 4. April nach Israel.

Mit seinen Reiseplänen bricht Bolsonaro mit der Tradition, nach der brasilianische Staatschefs ihren ersten Staatsbesuch im benachbarten Argentinien absolvieren. Die ersten Visiten führen den Präsidenten stattdessen in Länder, mit deren Führungen er in vielen Fragen auf einer Linie liegt.

Sowohl Bolsonaro als auch US-Präsident Donald Trump unterstützen im venezolanischen Machtkampf den selbst erklärten Übergangspräsidenten Juan Guaido. Bolsonaro hatte bereits nach seinem Amtsantritt am 1. Jänner eine Neuausrichtung der brasilianischen Außenpolitik und eine Annäherung an die USA angekündigt.

Chile gilt in der brasilianischen Regierung als Vorbild im Bereich Wirtschaft. Bolsonaro soll in Chile an der Eröffnung des Prosur-Forums für Wirtschaftsprojekte in Südamerika teilnehmen.

Auch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gibt es enge Verbindungen. So war Netanyahu bei der Amtseinführung Bolsonaros anwesend, die beiden Politiker hatten mehrfach ihre inhaltlichen Übereinstimmungen betont.