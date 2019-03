Rebellen vor Einnahme von IS-Enklave Baghouz in Syrien

Deir ez-Zor (Deir al-Zor) (APA/Reuters) - Die von den USA unterstützten Rebellen im Osten Syriens stehen nach eigenen Angaben kurz vor der Einnahme der letzten Siedlung in der Hand der Extremistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS). Der Chef der Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF), Mustafa Bali, sagte am Samstag, Baghouz an der Grenze zum Irak werde bald erobert sein.

Die SDF rückten nach eigenen Angaben von zwei Seiten in das Dorf vor. Es tobten heftige Kämpfe. Dabei seien zwei Kämpfer verletzt worden. Die Offensive hatte am Donnerstag begonnen.

Der „Islamische Staat“ hatte 2014 weite Teile des Iraks sowie Syriens eingenommen und über die Staatsgrenzen hinweg ein „Kalifat“ ausgerufen. Seit 2017 wurde er aus immer mehr Gebieten verdrängt. Wird Baghouz von den SDF-Rebellen eingenommen, so verbleibt nur noch eine abgelegene, kaum besiedelte Region westlich des Euphrats in der Hand der IS-Kämpfer, die inmitten des von der syrischen Armee kontrollierten Gebietes liegt.