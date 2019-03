Bob: Olympiasieger Friedrich bei WM im Zweier voran - Treichl 12.

Whistler (APA) - Beim Auftakt der Bob-WM in Whistler Mountain in Kanada liegt zur Halbzeit des Zweier-Bewerbes mit Francesco Friedrich (GER) der überragende Fahrer dieses Winters voran. Zweiter ist mit 0,12 Sek. Rückstand der kanadische Co-Olympiasieger Justin Kripps. Beste Österreicher waren Markus Treichl und Markus Glück als 12. Benjamin Maier nahm als 14. nicht viel Risiko, er konzentriert sich auf den Vierer.

„Wir haben die Fahrten ganz gut erwischt. Insgesamt war es okay“, sagte Treichl. „Die Bahn ist extrem schwer zu fahren und verdammt schnell. Wir haben heute eine Höchstgeschwindigkeit von 149 Stundenkilometern erreicht.“

Friedrich würde mit einem fünften WM-Sieg in Serie den Uralt-Rekord von Eugenio Monti einstellen. Der Italiener fuhr von 1957 bis 1961 fünf Zweierbob-WM-Titel in Serie ein. Die Entscheidung fällt in der Nacht auf Sonntag.

Ergebnisse Bob-Weltmeisterschaft in Whistler Mountain (CAN) - Herren, Zweierbob - Stand nach 2 von 4 Läufen: 1. Francesco Friedrich/Thorsten Margis (GER) 1:42,31 Min. - 2. Justin Kripps/Cameron Stones (CAN) +0,12 Sek. - 3. Nico Walther/Paul Krenz (GER) 0,29. Weiter: 12. Markus Treichl/Markus Glück (AUT) +1,04 - 14. Benjamin Maier/Markus Sammer (Ö) +1,15