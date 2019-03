Haus stand im Bezirk Korneuburg in Vollbrand

Bisamberg (APA) - Ein Haus ist in der Nacht auf Samstag in Bisamberg (Bezirk Korneuburg) in Vollbrand gestanden. Der Bewohner und ein Hund konnten das Gebäude selbstständig verlassen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Langenzersdorf in einer Aussendung. Die mehr als 80 Einsatzkräfte brachten die Flammen rasch unter Kontrolle, nach knapp drei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Die Feuerwehren wurden kurz vor 2.00 Uhr alarmiert, der Brand in dem großteils aus Holz errichteten Gebäude in einem entlegenen Gebiet am Bisamberg war von weitem zu sehen. Nach Auskunft des Bewohners - laut Aussendung eine ältere Person - befand sich niemand mehr im Haus. Die Helfer starteten einen umfassenden Löschangriff von mehreren Seiten. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, wurde eine knapp 500 Meter lange Zubringleitung über unwegsames Gelände gelegt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Bisamberg und Langenzersdorf mit insgesamt zwölf Fahrzeugen sowie Polizei und Rotes Kreuz.