Tennis: Ergebnisse 1 - Acapulco-Finale lautet Zverev-Kyrgios

Acapulco/Sao Paulo (APA) - Ergebnisse von internationalen Tennis-Turnieren:
~ ACAPULCO (ATP-500, 1,78 Mio. Dollar, Hartplatz) - Halbfinale: Alexander Zverev (GER-2) - Cameron Norrie (GBR) 7:6(0),6:3 Nick Kyrgios (AUS) - John Isner (USA-3) 7:5,5:7,7:6(7)
ACAPULCO (WTA, 250.000 Dollar, Hartplatz) - Halbfinale: Wang Yafan (CHN) - Donna Vekic (CRO-3) 2:6,6:3,6:1 Sofia Kenin (USA-5) - Bianca Andreescu (CAN) 6:4,3:6,7:5
SAO PAULO (ATP, 618.810 Dollar, Sand) - 4. Viertelfinale: Laslo Djere (SRB) - Felix Auger-Aliassime (CAN) 6:2,3:6,6:3 ~