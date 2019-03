Müllinsel und Auto in Villach abgebrannt

Villach (APA) - Bei einem Brand in Villach sind in der Nacht auf Samstag eine Müllinsel und ein Auto komplett zerstört worden. Wie die Hauptfeuerwache Villach in einer Aussendung mitteilte, war das Feuer im Bereich der überdachten Müllinsel ausgebrochen, beim Eintreffen der Feuerwehr standen diese und ein daneben abgestellter Pkw bereits in Vollbrand.

Atemschutztrupps mit mehreren Löschleitungen brachten den Brand schließlich rasch unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude und andere Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, die Brandursache war vorerst unklar.