Laura Freudenthaler im März an der Spitze der ORF-Bestenliste

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA036 vom 28.02.2019 muss es im Untertitel und im 1. Absatz, 2. Satz richtig heißen: Clemens J. Setz (nicht: Slobodan Snajder). Nach einer Korrektur des ORF findet sich auch in der Tabelle nun Clemens J. Setz („Der Trost runder Dinge“) neu an zweiter Stelle. Judith Schalansky („Verzeichnis einiger Verluste“) wird darüber hinaus neu ex aequo an vierter Stelle geführt. Der Rest der Rangliste ändert sich dementsprechend. --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Die 1984 geborene und in Wien lebende Salzburgerin Laura Freudenthaler hat sich mit ihrer „Geistergeschichte“, die mit großer Intensität von der Entfremdung eines Ehepaares erzählt, im März an der Spitze der ORF-Bestenliste gesetzt. Dahinter liegt Clemens J. Setz mit seinem Erzählband „Der Trost runder Dinge“.

~ 1. Laura Freudenthaler: Droschl

„Geistergeschichte“ 2. Clemens J. Setz: „Der Trost Suhrkamp

runder Dinge“ 3. Slobodan Snajder: „Die Reparatur Zsolnay

der Welt“ 4. ex aequo: Judith Schalansky: „Verzeichnis Suhrkamp

einiger Verluste“ 4. ex aequo: Dzevad Karahasan: „Ein Haus für Suhrkamp

die Müden“ 4. ex aequo: Klaus Merz: „firma“ Haymon 7. ex aequo: Barbara Zeman: „Immerjahn“ Hoffmann und Campe 7. ex aequo: James Baldwin: „Nach der Flut das dtv

Feuer“ 7. ex aequo: Julian Barnes: „Die einzige Kiepenheuer & Witsch

Geschichte“ 10. ex aequo: Maria Stepanova: „Nach dem Suhrkamp

Gedächtnis“ 10. ex aequo: Marko Dinic: „Die guten Tage“ Zsolnay ~

