Zwei Autoinsassen im Salzkammergut bei Kollision mit Zug verletzt

Kirchham (APA) - Bei einem Crash eines Triebwagens mit einem Auto sind Samstagfrüh in Kirchham (Bezirk Gmunden) zwei Menschen verletzt worden. Ein 24-jähriger Wagenlenker dürfte die nahende „Traunseetram“ übersehen haben. Der Lokführer machte noch mit einem Warnsignal auf sich aufmerksam. Er konnte trotz einer Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der Pkw wurde in einen angrenzenden Garten geschleudert. Der Triebwagenführer sowie zwei Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Der Lenker, ein 24-jährige Asylwerber aus dem Bezirk Vöcklabruck, sowie sein 19-jähriger Beifahrer wurden in das Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert. Die Triebwagengarnitur wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Am Auto entstand Totalschaden.