Leichtathletik: Toth folgte Fuchs bei Hallen-EM ins 60-m-Semifinale

Glasgow (APA) - Die Steirerin Alexandra Toth ist am Samstag bei den Hallen-Europameisterschaften der Leichtathleten in Glasgow ihrem Trainingskollegen Markus Fuchs ins Semifinale über 60 m gefolgt. Die 23-Jährige egalisierte in 7,33 Sekunden als Dritte ihres Vorlaufs ihre persönliche Bestleistung. Die Top Drei kamen fix weiter. Um den Einzug in das Finale (21.35 Uhr MEZ) geht es um 19.50 Uhr.