Karfreitag: Mödlinger ÖVP-Stadtchef gibt Protestanten frei

Mödling (APA) - Der Mödlinger ÖVP-Bürgermeister Hans Stefan Hintner weicht in der Diskussion um den Karfreitag von der Parteilinie ab. Die Stadtgemeinde gibt allen bei ihr beschäftigten Protestanten an diesem Tag frei, teilte Hintner via Facebook mit. „Diese Heuchelei ist mir zuwider, wir brauchen dazu kein Gesetz“, wurde er in einem Online-Bericht der „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“) zitiert.

Die Stadtgemeinde hat nach Angaben von Hintner 310 Mitarbeiter, davon sind etwa 20 Protestanten. Diese sollen demnach künftig am Karfreitag Sonderurlaub bekommen. „Ich denke, alle Unternehmen könnten unserem Beispiel folgen, dann würden wir uns viele Diskussionen ersparen“, meinte der Bürgermeister laut „NÖN“. „Ich halte die Lösung der Bundesregierung für beschämend. In der Stadtgemeinde Mödling lassen wir am Karfreitag alles wie bisher“, wurde der ÖVP-Politiker von der „Krone“ (Samstag-Ausgabe) zitiert.