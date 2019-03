Ski alpin: Weltcup-Wertungen - Herren/Kampf um Abfahrtskugel offen

Kvitfjell (APA) - Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup der Herren nach der Abfahrt am Samstag in Kvitfjell (Norwegen):

Gesamtwertung nach 31 Rennen:

~ 1. Marcel Hirscher (AUT) 1408 2. Alexis Pinturault (FRA) 918 3. Henrik Kristoffersen (NOR) 808 4. Dominik Paris (ITA) 650 5. Beat Feuz (SUI) 593 6. Vincent Kriechmayr (AUT) 584 7. Marco Schwarz (AUT) 560 8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 547 9. Mauro Caviezel (SUI) 530 10. Daniel Yule (SUI) 446 11. Loic Meillard (SUI) 445 12. Christof Innerhofer (ITA) 427 13. Clement Noel (FRA) 419 . Aksel Lund Svindal (NOR) 419 15. Matthias Mayer (AUT) 410

Weiter: 16. Max Franz (AUT) 408 20. Manuel Feller (AUT) 352 24. Michael Matt (AUT) 288 31. Hannes Reichelt (AUT) 245 35. Christian Hirschbühl (AUT) 206 47. Otmar Striedinger (AUT) 144 60. Johannes Strolz (AUT) 94 70. Christian Walder (AUT) 78 72. Marc Digruber (AUT) 75 76. Daniel Danklmaier (AUT) 71 80. Romed Baumann (AUT) 63 . Christoph Krenn (AUT) 63 95. Stefan Brennsteiner (AUT) 42 99. Johannes Kröll (AUT) 37 108. Christopher Neumayer (AUT) 24 . Philipp Schörghofer (AUT) 24 118. Roland Leitinger (AUT) 19 127. Mathias Graf (AUT) 13 130. Magnus Walch (AUT) 12 ~ Abfahrt (7):

~ 1. Beat Feuz (SUI) 500 2. Dominik Paris (ITA) 420 3. Vincent Kriechmayr (AUT) 294 4. Christof Innerhofer (ITA) 276 5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 252 6. Bryce Bennett (USA) 236 7. Mauro Caviezel (SUI) 232 8. Max Franz (AUT) 222 9. Johan Clarey (FRA) 214 10. Aksel Lund Svindal (NOR) 200 11. Matthias Mayer (AUT) 173 12. Steven Nyman (USA) 148 13. Otmar Striedinger (AUT) 137 14. Hannes Reichelt (AUT) 133 15. Benjamin Thomsen (CAN) 129

Weiter: 26. Daniel Danklmaier (AUT) 50 29. Christian Walder (AUT) 41 35. Johannes Kröll (AUT) 36 46. Christopher Neumayer (AUT) 14 50. Romed Baumann (AUT) 9 ~ Mannschaft (31):

~ 1. Österreich 5220 2. Schweiz 3521 3. Frankreich 3488 4. Norwegen 2877 5. Italien 2245 6. USA 1080 7. Deutschland 957 8. Slowenien 703 9. Schweden 630 10. Kanada 356 11. Großbritannien 290 12. Kroatien 287 13. Russland 125 14. Bulgarien 95 15. Slowakei 40 ~ Nationencup (60):

~ 1. Österreich 9856 2. Schweiz 6339 3. Italien 4588 4. Frankreich 4570 5. Norwegen 4381 6. USA 3168 7. Deutschland 2318 8. Schweden 2023 9. Slowenien 1456 10. Kanada 1272 11. Slowakei 1115 12. Liechtenstein 385 13. Großbritannien 311 14. Kroatien 287 15. Tschechien 150 ~