Leichtathletik: Hürdensprinterin Bendrat bei Hallen-EM im Vorlauf out

Glasgow (APA) - Hürden-Sprinterin Stephanie Bendrat ist am Samstag bei den Hallen-Europameisterschaften der Leichtathleten in Glasgow in den 60-m-Vorläufen glatt ausgeschieden. Die noch bis Dienstag 27-Jährige wurde in ihrem Heat in 8,42 Sek. nur Sechste bzw. Vorletzte, die Top Drei sind fix aufgestiegen. Bendrats persönliche Bestzeit steht bei 8,02 Sek., ihre Saisonbestleistung bei 8,21 Sek.