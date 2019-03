Nordische WM: Stadlober 2- „Von Idioten nicht alles verderben lassen“

Seefeld (APA) - Teresa Stadlober betonte, dass ihre Vorbereitung wegen der Gesundheitsprobleme und natürlich wegen der Dopingaufreger alles andere als optimal gewesen sei. „Gerade in den letzten Tagen war es nicht so einfach, dass ich mich fokussiere und motiviere, darum ist der achte Platz super. Es ist ganz schwer, so was auszublenden“, sagte die Salzburgerin.

Ihr Zorn auf Max Hauke und Dominik Baldauf ist groß. „Es waren echt schwere Tage für uns. Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir uns nach Sotschi so einer Situation noch einmal stellen müssen, es ist einfach ein Wahnsinn. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse mir nicht von zwei solchen Idioten meine Rennen und meine Ziele verderben.“

Ihre zwei achten WM-Plätze entsprächen den Saisonergebnissen. „Es war die ganze Saison sehr hart für mich. Ich habe sicher das Maximum herausgeholt, für die Geschehnisse, die passiert sind. Ich habe mein Leistungsvermögen ausschöpfen können, deshalb bin ich zufrieden.“ Es sei aber natürlich schade, dass das alles ausgerechnet vor und bei der Heim-WM passiere. „Es kommen wieder Rennen, neue Chance und Großereignis, das Ziel bleibt eine Medaille zu holen.“