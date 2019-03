Großdemonstration in Mailand gegen Rassismus

Mailand (APA) - Zehntausende Menschen haben sich am Samstag in Mailand an einer Anti-Rassismus-Demonstration beteiligt. Der Protestzug mit dem Slogan „People - Zuerst die Menschen“ war die erste derart große Demonstration gegen die Einwanderungspolitik der Regierung in Rom und gegen die Strategie der geschlossenen Häfen, die Italiens rechter Innenminister Matteo Salvini vorantreibt.

„Eine andere Welt ist möglich“, skandierten die Demonstranten. Anwesend waren auch Mitglieder der bei der Flüchtlingsrettung im Mittelmeer aktiven NGOs wie „Sea-Watch“ aus Deutschland und die spanische „Proactiva Open Arms“. Aktivisten der NGO rollten Spruchbänder mit dem Slogan „Im Mittelmeer ertrinkt Europa“ aus.

Angeführt wurde die Demonstration vom Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala und anderen Mitte-links-Politikern, die die Einwanderungspolitik der populistischen Regierung in Rom scharf kritisierten. Auch Intellektuelle und Künstler beteiligten sich an dem bunten Protestzug durch die Straßen der lombardischen Hauptstadt.

„Integration, Gleichberechtigung und wahre Demokratie in einem Land ohne Diskriminierungen, ohne Mauern und ohne Barrieren“, hieß es in einem Appell der Initiatoren der Demonstration. Bürgermeister Sala betonte, mit der Demonstration wolle man klar machen, dass Italien ein offenes und solidarisches Land sei.