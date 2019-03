77-Jähriger bei Kutschenunfall in Oberösterreich schwer verletzt

Nußbach (APA) - Ein 77-Jähriger ist bei einem Kutschenunfall in Nußbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) in Oberösterreich am Samstag schwer verletzt worden. Der Mann hatte in einer Reithalle mit einem Zweiergespann trainiert, als eines der Tiere plötzlich scheute und durchging. Die Kutsche kippte, wobei der Pensionist eingeklemmt und ein Stück mitgeschleift wurde, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der Mann trainierte mit einem sogenannten Tandemgespann. Dabei werden zwei Pferde hintereinander vor die Kutsche gespannt. Nach mehreren Runden scheute plötzlich eines der Tiere. Der 77-Jährige wurde zwischen dem umgestürzten Wagen und der seitlichen Holzbande eingeklemmt und mitgeschleift. Er erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Rückens und Oberkörpers und musste mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 in ein Linzer Spital geflogen werden. Ein 59-jähriger Linzer, der neben ihm auf der Kutsche saß, überstand den Unfall ohne Blessuren.