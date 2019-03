Eurowings-Maschine auf dem Weg nach Wien in Toulouse zwischengelandet

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA161 vom 02.03.2019 muss es im Titel sowie im ersten Absatz, erster Satz und im letzten Absatz, erster Satz richtig heißen: „zwischengelandet“ bzw. „unplanmäßige Zwischenlandung“ (NICHT: „notgelandet“ bzw. „Notlandung“). Darauf hat eine Sprecherin der Airline aufmerksam gemacht. --------------------------------------------------------------------- ~ Lissabon/Wien (APA) - Ein Eurowings-Airbus ist am Samstag auf dem Flug von Portugal nach Wien in Toulouse unplanmäßig zwischengelandet. Grund für den Zwischenfall war ein Riss in einer der Cockpitscheiben, berichtete das Online-Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“.

Der Airbus A319 war als Kurs EW5939 in Faro gestartet und sollte um 13.45 Uhr in Wien ankommen. Während des Fluges entdeckte die Besatzung im französischen Luftraum das Problem mit dem Fenster. Über Funk meldete der Kapitän der Maschine mit dem Kennzeichen OE-LYW laut „Austrian Wings“: „Window is completely destroyed now.“ (Fenster ist jetzt völlig zerstört, Anm.)

Die Piloten erklärten daraufhin eine Luftnotlage und führten im französischen Toulouse eine sogenannte unplanmäßige Zwischenlandung durch. Eine Eurowings-Sprecherin kündigte auf APA-Anfrage in Kürze eine Mitteilung an.