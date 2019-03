Eishockey: Owetschkin stellte NHL-Torrekord auf

Washington (APA) - Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin hat als erster Spieler der NHL-Geschichte in zehn Saisonen jeweils zumindest 45 Tore erzielt. Der 33-jährige Russe von den Washington Capitals führt das Ranking nun alleine vor Wayne Gretzky und Mike Bossy (je 9) an. Nach 1.188 Spielen in der besten Liga der Welt hält Owetschkin bei 713 Toren.

Der entscheidende Treffer (2:1 im Powerplay) gelang Owetschkin am Freitag beim 3:1-Sieg des amtierenden Stanley-Cup-Siegers gegen die New York Islanders. Der Goalgetter führt die Schützenliste derzeit mit fünf Toren Vorsprung an. In der NHL ist er bisher nur für Washington aufgelaufen.