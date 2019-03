EnBW will Solargeschäft ausbauen

Frankfurt/Karlsruhe (APA/Reuters) - Der deutsche Stromversorger EnBW setzt als Reaktion auf rückläufige Gewinne mit konventionellen Kraftwerken auf Solarenergie. Die Kosten für die Solarmodule seien in den vergangenen Jahren drastisch gesunken, sagte EnBW-Finanzchef Thomas Kusterer in einem am Samstag veröffentlichten Interview der „Börsenzeitung“. Deswegen werde Solarenergie neben der Windkraft interessanter für das Unternehmen.

Derzeit betreibe EnBW Solarkraftwerke mit einer Leistung von 100 Megawatt und habe Projekte mit weiteren 800 Megawatt in der Planung. Zudem gewinne an Stromhandel an Bedeutung, weil die Produzenten wegen wegfallender Garantiepreise im Rahmen des deutschen Erneuerbare Energien-Gesetzes (EEG) selbst Abnehmer für den Ökostrom finden müssten.

