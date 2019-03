Karate: Buchinger und Pokorny bei Turnier in Salzburg im Finale

Salzburg (APA) - Beim Karate-Turnier der Serie A in Salzburg haben Alisa Buchinger und Stefan Pokorny am Samstag den Einzug ins Finale geschafft. Die beiden kämpfen damit am Sonntag um den Turniersieg. Buchinger, die Weltmeisterin von 2016, trifft dabei in der 68-kg-Gewichtsklasse auf die Schweizerin Elena Quirici. Pokorny bekommt es in der Klasse bis 67 Kilo mit dem Ägypter Ali Esawy zu tun.