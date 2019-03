Fußball: Rapid hofft 2 - Meinungen

St. Pölten (APA) - Stimmen zu St. Pölten - Rapid (0:4):

Ranko Popovic (Trainer St. Pölten): „Wir haben eine billige Niederlage kassiert. Nach dem 0:1 hatten wir eigentlich eine gute Phase, ohne dass wir eine große Chance hatten. Wir haben drei Tore aus Standard-Situationen bekommen, das müssen wir in Zukunft besser machen. Die erste Hälfte war nicht so schlecht. Die Mannschaft ist gut gestanden und war spielerisch nicht so schlecht. Bei Standards kann immer etwas passieren.“

Dietmar Kühbauer (Trainer Rapid): „Wenn man 4:0 in St. Pölten gewinnt, kann man nur zufrieden sein. Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden, das 1:0 war das Resultat daraus. Nach dem 3:0 haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben noch immer Druck, aber die Mannschaft hat sich das nicht anmerken lassen. Wir haben unsere Pflicht erfüllt, das ist beruhigend. Jetzt schauen wir, was die anderen machen. Das Salzburg-Spiel hat uns natürlich geholfen, aber auch die Inter-Spiele waren nicht so schlecht. Die Mannschaft ist jetzt giftiger und aggressiver in den Zweikämpfen, ist hinten viel stabiler geworden und vorne weiterhin stark. Qualitativ sind wir natürlich stärker als St. Pölten, das muss man schon sagen.“