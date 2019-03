Fußball: Salzburg mit gelungener Napoli-Generalprobe 2 - Meinungen

Salzburg (APA) - Stimmen zum Spiel:

Marco Rose (Salzburg-Trainer): „Es ist schön, wieder zu Null gespielt zu haben. Dann auch die drei Tore - mit der Option, noch mehr Tore machen zu müssen. Es war eine starke Anfangsphase, dann haben wir nicht mit letzter Konsequenz zu Ende verteidigt. Deswegen war das 3:0 eine Erlösung für mich. Die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt. Wir gehen mit einem guten Gefühl in diese spannende Europa-League-Woche. Die Spieler wissen, dass sie noch etwas draufpacken müssen. Sie sind aber gut drauf.“

Munas Dabbur (Salzburg-Doppeltorschütze): „Das waren wieder ganz wichtige Punkte für uns, denn die Liga ist nun einmal unser tägliches Brot. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht.“

Xaver Schlager (Salzburg-Mittelfeldspieler): „Es war eine gute Reaktion von uns und auch wichtig im Hinblick auf Neapel. Allerdings gibt es noch Luft nach oben. Denn wenn das 2:1 fällt, wird es noch einmal eng. Aber die Leistung passt und zeigt nach oben, der Weg stimmt.“

Christian Ilzer (WAC-Trainer): „Wir sind nicht glücklich über diese Niederlage. Allerdings muss man sie relativieren, denn wir haben gegen ein Klasseteam verloren, das in Österreich das Maß aller Dinge ist. Wir hatten Phasen mit Möglichkeiten, aber da muss man einfach hier in Salzburg das Tor machen. Vielleicht wäre dann ein Punkt drinnen gewesen. In der Startphase waren wir zu passiv, zu lieb, zu respektvoll. Da hätten wir viel aggressiver agieren müssen, ein anderes Zweikampfverhalten an den Tag legen müssen. Die Mannschaft hat jetzt zwei Tage frei und dann gibt es für uns definitiv zwei Endspiele.“

Michael Sollbauer (WAC-Kapitän): „Salzburg war heute zu stark für uns. Das Gegentor ist zu früh gefallen. Mit einem Anschlusstreffer hätten wir vielleicht das Blatt wenden können. Salzburg hat natürlich die Qualität, unsere Fehler zu bestrafen. Wir wollten heute schon etwas mitnehmen. Jetzt müssen wir dann gegen Hartberg punkten.“