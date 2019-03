Fußball: Arnautovic-Kurzeinsatz bei Sieg von West Ham

London (APA) - West Ham hat am Samstag in der Premier League einen 2:0-Heimsieg gegen Newcastle gefeiert. Der zuletzt krank gewesene Marko Arnautovic, Österreichs Fußballer des Jahres, wurde in der 70. Minute für den Mexikaner Chicharito eingewechselt. Die Treffer erzielten Declan Rice (7.) und Mark Noble (47.), der vom Elfmeterpunkt erfolgreich war. West Ham liegt in der Tabelle auf dem neunten Platz.