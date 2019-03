Fußball: Bayern zog mit Tabellenführer 2 - Rekord für Lewandowski

Mönchengladbach (APA) - Für Robert Lewandowski waren es am Samstag die Treffer 194 und 195 in der Bundesliga. Damit zog er in der Rangliste der erfolgreichsten ausländischen Torschützen mit dem Führenden Claudio Pizarro aus Peru gleich. Lewandowski war 2010 von Lech Posen in seiner polnischen Heimat zu Borussia Dortmund gewechselt, bei den Schwarz-Gelben gelangen ihm bis zum Sommer 2014 74 Tore.