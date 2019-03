Sechsjähriger Bub beim Skifahren in Kärnten abgestürzt

Innerkrems (APA) - Ein sechsjähriger Bub aus Ungarn ist am Samstag bei einem Skiunfall im Skigebiet Innerkrems (Bezirk Spittal an der Drau) schwer verletzt worden. Laut Polizei war das Kind in einer Spitzkehre von einem Weg abgekommen und etwa zehn Meter über steiles Gelände abgestürzt. Der Bub wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Villach geflogen.