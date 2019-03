Laserblocker bei Kontrolle von Pkw auf der Tauernautobahn entdeckt

Hüttau (APA) - Ein Laserblocker am Auto eines 59-Jährigen ist am Samstag bei einer Kontrolle auf der Tauernautobahn (A10) bei Hüttau im Salzburger Pongau sichergestellt worden. Der Tscheche musste das Gerät zur Verhinderung von Geschwindigkeitsmessungen an Ort und Stelle ausbauen und der Polizei übergeben. Er wurde angezeigt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Laut Auskunft der Polizei droht dem Mann eine empfindliche Geldstrafe. Die Bestandteile des illegalen Geräts wurden der zuständigen Behörde übergeben.