Bob: Deutscher Friedrich egalisierte bei Zweier-WM Monti-Rekord

Whistler (APA) - Der Deutsche Francesco Friedrich hat bei der Bob-WM in Kanada mit seinem fünften WM-Titel in Folge den 58 Jahre alten Rekord des Italieners Eugenio Monti egalisiert. Dieser hatte von 1957 bis 1961 fünf Zweierbob-Titel in Serie eingefahren, nun hat das auch der Deutsche geschafft. Friedrich siegte auf der Olympia-Bahn in Whistler 59 Hundertstel vor Co-Olympiasieger Justin Kripps.

Österreichs Zweier-Bobs gelang am zweiten Tag noch jeweils ein Sprung nach vorne auf die Plätze elf (Markus Treichl) bzw. zwölf (Benjamin Maier). „Speziell der vierte Lauf war richtig gut. Die Startzeiten haben auch gepasst. Wir bestreiten jetzt noch den Team-Event, dann geht es am Montag nach Hause“, sagte Treichl.

Maier hingegen hat mit dem Vierer nun seinen aussichtsreicheren Bewerb vor sich. „Da wir den Zweier-Bewerb eigentlich nur zum Einfahren nutzen wollten, bin ich mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden“, sagte Maier, der zuvor vier Wochen in keinem Schlitten gesessen war. „Da sind halt doch in der Bahn einige Fehler passiert. Zielvorgabe war ein Top-zwölf-Platz, den haben wir geholt“, bilanzierte der Tiroler.

Ab Dienstag stehen im Vierer drei Trainingstage mit je zwei Fahrten auf dem Programm. Dabei will sich Maier die Form für einen WM-Platz möglichst in den Top sechs holen. „Im Vierer musst du gerade in Whistler noch präziser fahren, da wird alles verdammt eng“, meinte Maier.

Stark sind Österreichs Damen in die WM gestartet. Katrin Beierl und Jennifer Onasanya liegen nach zwei Läufen auf Platz sechs. „Dieses Zwischenergebnis ist natürlich sehr erfreulich. In der Bahn haben wir allerdings noch Reserven und nach wie vor großen Respekt“, sagte Beierl. „Zufrieden sind wir mit unserer Leistung am Start. Es fehlten lediglich drei Hundertstel auf die absolute Spitze - so nah waren wir noch nie dran.“

Ergebnisse Bob-Weltmeisterschaft in Whistler Mountain - Zweier Herren, Endstand nach 4 Läufen: 1. Francesco Friedrich/Thorsten Margis (GER) 3:24,54 Min. - 2. Justin Kripps/Cameron Stones (CAN) +0,59 Sek. - 3. Nico Walther/Paul Krenz (GER) +0,89. Weiter: 11. Markus Treichl/Markus Glück (AUT) 2,19 - 12. Benjamin Maier/Markus Sammer (AUT) 2,33

Zweier Damen, Halbzeitstand nach 2 von 4 Läufen: 1. Mariama Jamanka/Annika Drazek (GER) 1:45,22 Min. - 2. Elana Meyers Taylor/Lake Kwaza (USA) +0,13 Sek. - 3. Stephanie Schneider/Ann-Christin Strack (GER) +0,47. Weiter: 6. Katrin Beierl/Jennifer Onasanya (AUT) 0,98