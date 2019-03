Frau in Graz von Straßenbahn gestreift und verletzt

Graz (APA) - Eine 33-jährige Frau ist am Freitagabend in Graz von einer Straßenbahn am Fuß gestreift und verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mitteilte, war sie zuvor gestürzt. Weil die Angaben der am Unfall Beteiligten unterschiedlich ausfallen, werden nun Zeugen gesucht.

Laut Polizei hatte der 59-jährige Straßenbahnfahrer gegen 19.15 Uhr die Straßenbahn der Linie 4 auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Richtung Liebenau geführt. Bei der Haltestelle Ostbahnhof wollte die 33-Jährige einen Schutzweg überqueren. Als sie bereits auf dem Gleis war, bemerkte sie die von links kommende Straßenbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, machte sie einen Schritt zurück, wobei sie das Gleichgewicht verlor und stürzte. Dabei wurde sie von der Straßenbahn am rechten Fuß gestreift.