Fußball: Statue von David Beckham in Los Angeles enthüllt

Los Angeles (APA/AFP) - Dem ehemaligen Fußballstar David Beckham ist am Samstag eine besondere Ehre zuteilgeworden: Vor dem Stadion seines Ex-Arbeitgebers LA Galaxy wurde zu Beginn der neuen Saison eine Statue des englischen Mittelfeldspielers enthüllt. Er habe sich vom ersten Tag an in Los Angeles zu Hause gefühlt, sagte der 43-Jährige bei der Enthüllungszeremonie, an der auch seine Frau Victoria Beckham teilnahm.

David Beckham spielte von 2007 bis 2012 für Galaxy und gewann mit dem Club zwei Meistertitel, bevor er nach einer letzten Saison bei Paris Saint-Germain 2013 seine aktive Karriere beendete. Der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS bleibt der Engländer auch nach seinem Karriereende verbunden: Ab dem kommenden Jahr nimmt seine neue Franchise Inter Miami am Ligabetrieb teil.