Eisschnelllauf: Weltrekord über 3.000 m von Sablikova in Calgary

Calgary (APA/dpa) - Die Tschechin Martina Sablikova hat bei den Mehrkampf-Weltmeisterschaften im Eisschnelllauf in Calgary über 3.000 Meter in 3:53,31 Minuten einen Weltrekord aufgestellt. In der Gesamtwertung ist Sablikova Zweite hinter der japanischen Titelverteidigerin Miho Takagi. Bei den Männern führt der niederländische Titelverteidiger Patrick Roest vor dem Norweger Sverre Lunde Pedersen.